Генерал морской пехоты США Маккензи: Мы не собираемся воевать с Ираном

22:30 Источник: Интерфакс

Повышенный риск иранской угрозы интересам Соединенных штатов на Ближнем Востоке сохраняется, однако вероятность прямого вооруженного конфликта в ближайшее время маловероятна, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

"Я считаю, что мы продолжаем находиться в периоде повышенного риска. Но хочу подчеркнуть ключевой момент, что мы не намерены идти на эскалацию. Мы не собираемся воевать с Ираном", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.