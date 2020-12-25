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НОВОСТИ

Генерал морской пехоты США Маккензи: Мы не собираемся воевать с Ираном

22:30 23.12.2020 Источник: Интерфакс

Повышенный риск иранской угрозы интересам Соединенных штатов на Ближнем Востоке сохраняется, однако вероятность прямого вооруженного конфликта в ближайшее время маловероятна, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

"Я считаю, что мы продолжаем находиться в периоде повышенного риска. Но хочу подчеркнуть ключевой момент, что мы не намерены идти на эскалацию. Мы не собираемся воевать с Ираном", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

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