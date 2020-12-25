Трамп почти отстранился от руководства страной - NYT
23:00 23.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советники действующего американского лидера Дональда Трампа озабочены тем, что он почти все внимание уделяет не государственным делам, а разработке планов отменить итоги выборов президента, на которых победу одержал Джозеф Байден. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты "Нью-Йорк таймс".
По ее сведениям, Трамп "почти полностью отстранился от руководства страной, даже несмотря на то, что среди американцев с рекордной скоростью распространяется коронавирус". Он также "почти не играл никакой роли в переговорах относительно законопроекта о стимулирующих мерах". Как утверждает издание, эти сведения получены от "десятков действующих и бывших сотрудников администрации, республиканцев, союзников президента". Согласно этим данным, "его [Трампа] беспорядочное поведение, отрешенность от его обязанностей вызывает беспокойство даже у самых лояльных советников".
Как констатируется в материале, "большинство советников Трампа считают, что он к 20 января покинет Белый дом". Согласно оценке газеты, "трудно понять, как далеко он [Трамп] зайдет в попытках отменить итоги выборов, откажется ли покинуть Белый дом или примет ряд односторонних решений в политической сфере в последние недели" пребывания у власти.
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