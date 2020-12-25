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Случай инфицирования новым штаммом коронвируна подтвердили в Сингапуре

07:30 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сингапура подтвердили первый случай инфицирования новой разновидностью коронавируса, обнаруженной ранее в Великобритании. Кроме того, еще 11 человек сдали первый положительный тест, сообщает в четверг телеканал Си-эн-эй.

По информации Минздрава, новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона. Между тем в ведомстве подчеркнули, что "нет подтверждения распространения нового типа вируса непосредственно в обществе".

В общей сложности в период с 17 ноября по 17 декабря коронавирус был обнаружен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы. "Все инфицированные были помещены в специальные карантинные центры", - указали в Минздраве.

При этом за последний месяц непосредственно в обществе было выявлено не более десяти новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике было обнаружено более 58,4 тыс. инфицированных, из которых 29 человек скончались.

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