Случай инфицирования новым штаммом коронвируна подтвердили в Сингапуре
07:30 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации Минздрава, новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона. Между тем в ведомстве подчеркнули, что "нет подтверждения распространения нового типа вируса непосредственно в обществе".
В общей сложности в период с 17 ноября по 17 декабря коронавирус был обнаружен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы. "Все инфицированные были помещены в специальные карантинные центры", - указали в Минздраве.
При этом за последний месяц непосредственно в обществе было выявлено не более десяти новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике было обнаружено более 58,4 тыс. инфицированных, из которых 29 человек скончались.
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