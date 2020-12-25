Новый случай острой аллергической реакции на вакцину проверяют в США
08:10 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в мегаполисе привиты от коронавируса более 30 тыс. человек. Острая аллергическая реакция после введения данного препарата возникла у медицинского работника. Это первый подобный случай в Нью-Йорке и седьмой в США. Информацию о шести случаях разместили на своем сайте 19 декабря федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
"Применение вакцин приводит к побочным эффектам и возникновению аллергических реакций, подобные случаи известны и встречаются", - приводит журнал разъяснение городского управления здравоохранения и психической гигиены. Как напоминает ведомство, разработчики данного препарата не утаивали, что подобные случаи хоть и редко, но происходят. Соответствующие предостережения фигурируют в отчетах о клинических испытаниях и сертификации вакцины.
На позапрошлой неделе в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявили, что изучают порядка пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на вакцину, ранее одобренную регулятором. По мнению экспертов управления, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но и прививки от компании Moderna ("Модерна").
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