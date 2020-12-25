На фоне резкого роста числа инфицированных в Ирландии вводятся карантинные ограничения
07:50 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С 25 декабря перестанут работать парикмахерские и салоны красоты, с 26 декабря будут прекращены церковные службы, а с 27 декабря граждане смогут передвигаться лишь в пределах графства, в котором они проживают. С 1 января начнет действовать запрет на прием гостей, будет ограничено также число участников свадебных торжеств - максимально 6 человек. В отличие от весеннего и осеннего карантинов, промтоварные магазины в этот раз решено не закрывать, школы и детсады также откроются после рождественских каникул как обычно - 6 января.
Третий с начала эпидемии коронавируса общенациональный карантин продлится как минимум до 12 января. Решение досрочно свернуть запланированные на период праздников послабления ограничений было принято кабмином 22 декабря на фоне резкого роста числа новых инфицированных в стране, а также опасений по поводу проникновения на остров из соседней Великобритании нового штамма вируса.
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