Из-за изменения климата в РФ наблюдается рост опасных природных явлений - глава МЧС
07:40 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, становится больше природных пожаров. Конечно же, на это оказывает влияние и изменение климата", - отметил глава МЧС.
По его словам, промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные несколько десятков лет назад, уже не соответствуют сложившимся климатическим условиям. "Особенно это касается Арктической зоны Российской Федерации, где сооружения строились в соответствии со строительными нормами и правилами, адаптированными под прежние климатические условия", - сказал глава МЧС.
Министр сообщил, что значительный рост природных аномалий наблюдается в мире последние десятилетия. Он отметил, что при прогнозировании чрезвычайных ситуаций проводится многофакторный анализ поступающей информации, в том числе и отклонений различных показателей от среднемноголетних значений. "Анализ изменений таких показателей помогает нам разрабатывать более точные прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций и модели их развития. С их помощью удается минимизировать количество жертв и масштабы материального ущерба", - рассказал Зиничев. Он добавил, что для моделирования возможной обстановки МЧС активно использует данные дистанционного зондирования Земли и результаты аэрофотосъемки, проведенной беспилотниками.
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