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На 76-м году жизни умер американский рок-музыкант Лесли Уэст - СМИ

08:20 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский рок-музыкант, участник группы Mountain ("Маунтин") Лесли Уэст умер в среду в возрасте 75 лет от остановки сердца. Об этом сообщил журнал "Роллинг стоун" со ссылкой на брата музыканта.

По его словам, в понедельник Уэст, находившийся у себя дома в штате Флорида, был доставлен в больницу с сердечным приступом. С момента госпитализации он так и не приходил в сознание.

Лесли Уэст известен прежде всего как один из основателей, вокалист и гитарист образованной в конце 1960-х годов группы Mountain. Их песня Mississippi Queen ("Миссисипи куин") из вышедшего в 1970 году альбома Climbing! ("Клаймин!") стала хитом и была использована в саундтреках, в том числе в телесериалах The Americans ("Американцы") и The Simpsons ("Симпсоны"), и игре Guitar Hero ("Гитар хиро").

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