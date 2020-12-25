0
0
679
НОВОСТИ

Более 300 млрд руб. выделят в 2021 г. на поддержку промышленности в РФ - Минпромторг

09:10 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2021 году на меры поддержки российской промышленности будет направлено более 300 млрд рублей.

"Что касается отраслей, которые дали основной прирост, - это фарминдустрия и все, что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, - это более 300 млрд рублей только на промышленность, гражданскую промышленность", - сказал он в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в четверг.

Мантуров отметил, что меры государственной поддержки положительно повлияют на динамику промышленности в следующем году.

Ранее Росстат уточнил, что падение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 2,6% в годовом выражении после 5,5% в октябре, за январь-ноябрь снижение составило 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в ноябре по сравнению с октябрем спад составил 0,1%.

По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 году на 4,1%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
50
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
123
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
116
21:35 25.12.2020
После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
0
115
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
188
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
192
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
219
17:48 25.12.2020
Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
0
390
17:15 25.12.2020
В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
0
330
17:10 25.12.2020
СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
0
351

Возврат к списку