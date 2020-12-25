0
0
747
НОВОСТИ

В Екатеринбурге пострадали в ДТП с автобусом двенадцать человек

10:10 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать человек, предварительно, пострадали при столкновении служебного автобуса и грузового автомобиля на улице Селькоровской в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

"Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

В УГИБДД уточнили, что движение на месте происшествия затруднено, работают сотрудники Госавтоинспекции.

По данным прокуратуры Свердловской области, грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги, а автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

В горздраве Екатеринбурга ТАСС уточнили, что у пострадавших пассажиров нетяжелые травмы. "Работало пять бригад станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, из них 2 реанимационных. Пострадавших 12 человек, трое отказались от госпитализации, девять госпитализированы в травматологическую больницу. Все нетяжелые", - сказал собеседник агентства.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
50
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
123
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
116
21:35 25.12.2020
После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
0
115
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
188
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
192
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
219
17:48 25.12.2020
Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
0
390
17:15 25.12.2020
В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
0
330
17:10 25.12.2020
СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
0
351

Возврат к списку