В Екатеринбурге пострадали в ДТП с автобусом двенадцать человек
10:10 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.
В УГИБДД уточнили, что движение на месте происшествия затруднено, работают сотрудники Госавтоинспекции.
По данным прокуратуры Свердловской области, грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги, а автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.
В горздраве Екатеринбурга ТАСС уточнили, что у пострадавших пассажиров нетяжелые травмы. "Работало пять бригад станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, из них 2 реанимационных. Пострадавших 12 человек, трое отказались от госпитализации, девять госпитализированы в травматологическую больницу. Все нетяжелые", - сказал собеседник агентства.
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