В Екатеринбурге пострадали в ДТП с автобусом двенадцать человек

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать человек, предварительно, пострадали при столкновении служебного автобуса и грузового автомобиля на улице Селькоровской в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.



"Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.



В УГИБДД уточнили, что движение на месте происшествия затруднено, работают сотрудники Госавтоинспекции.



По данным прокуратуры Свердловской области, грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги, а автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.



В горздраве Екатеринбурга ТАСС уточнили, что у пострадавших пассажиров нетяжелые травмы. "Работало пять бригад станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, из них 2 реанимационных. Пострадавших 12 человек, трое отказались от госпитализации, девять госпитализированы в травматологическую больницу. Все нетяжелые", - сказал собеседник агентства.





