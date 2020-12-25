В больнице умерла девушка, раненная при стрельбе на юго-западе столицы

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девушка, которую накануне из пистолета расстрелял неизвестный на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в медицинских круга.



"Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики оказали ей всю возможную помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось, она умерла", - сказал собеседник агентства.



В среду в 22:50 в полицию поступила информация о том, что около одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в сторону девушки 1990 года рождения, которая подходила к своему подъезду вместе с двумя подругами, а затем скрылся. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.



