В больнице умерла девушка, раненная при стрельбе на юго-западе столицы
10:20 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики оказали ей всю возможную помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось, она умерла", - сказал собеседник агентства.
В среду в 22:50 в полицию поступила информация о том, что около одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в сторону девушки 1990 года рождения, которая подходила к своему подъезду вместе с двумя подругами, а затем скрылся. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.
НОВОСТИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
- 17:48 25.12.2020
- Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
- 17:15 25.12.2020
- В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
- 17:10 25.12.2020
- СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать