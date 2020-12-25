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Более 550 законов приняла Госдума в 2020 году - Володин

11:20 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в уходящем году приняла 553 закона - это больше, чем годом ранее. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, выступая в четверг на последнем заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

"Когда мы говорим сегодня об итогах проделанной работы, с учетом повестки заседания сегодняшнего дня у нас принято 553 закона будет. За прошлый год было принято 530 законов", - сказал он. Спикер отметил, что всего с начала работы Госдумы VII созыва в 2016 году принято 2310 федеральных законов.

"Это итог внушительный, еще раз хочется сказать, что в текущем году работа проходила в непростых условиях. Понятно, что система ограничений не позволяла нам выйти на максимальную эффективность, но мы делали с вами все возможное для этого", - добавил Володин и поблагодарил лидеров фракций, глав думских комитетов и всех депутатов за ответственный подход.

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