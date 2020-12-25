За каждый день задержки зарплат Москалькова предлагает установить неустойку в 0,5 %
12:10 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рассмотреть вопрос о повышении ответственности работодателей за задержку или невыплату работникам заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных установленных законом выплат, установив денежную компенсацию работникам в размере неустойки 0,5% за каждый день задержки начиная со следующего месяца после установленного срока выплаты по день фактического расчета", - говорится в разделе доклада с рекомендациями правительству.
Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других он обязан выплатить их с уплатой компенсации в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центробанка от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
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