Ключевым приоритетом ведомства в 2021 году станет "противодействие российской агрессии" - глава МИД Украины
12:20 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Приоритет номер один - противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины <…> Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно", - сказал он.
Вторым приоритетом Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, третьим - запуск так называемой "крымской платформы" - дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма, который Киев считает своей территорией, несмотря на его воссоединение с РФ в 2014 году.
"Четвертый приоритет - разработка и создание качественно новой политики государства Украина относительно украинцев за рубежом, пятый - продвижение, наращивание украинского экспорта и инвестиций", - сказал дипломат. Еще одним приоритетом глава МИД назвал тему энергетики, в том числе развитие возобновляемых источников энергии. Седьмым приоритетом Кулеба назвал развитие отношений с другими странами, который среди прочего предусматривает "выход украинской дипломатии и бизнеса" на африканский континент.
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