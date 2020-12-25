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Ключевым приоритетом ведомства в 2021 году станет "противодействие российской агрессии" - глава МИД Украины

12:20 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал семь ключевых приоритетов для своего ведомства в 2021 году, первым из которых станет "противодействие российской агрессии". Об этом он сказал в четверг в ходе онлайн-брифинга, посвященного итогам 2020 года.

"Приоритет номер один - противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины <…> Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно", - сказал он.

Вторым приоритетом Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, третьим - запуск так называемой "крымской платформы" - дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма, который Киев считает своей территорией, несмотря на его воссоединение с РФ в 2014 году.

"Четвертый приоритет - разработка и создание качественно новой политики государства Украина относительно украинцев за рубежом, пятый - продвижение, наращивание украинского экспорта и инвестиций", - сказал дипломат. Еще одним приоритетом глава МИД назвал тему энергетики, в том числе развитие возобновляемых источников энергии. Седьмым приоритетом Кулеба назвал развитие отношений с другими странами, который среди прочего предусматривает "выход украинской дипломатии и бизнеса" на африканский континент.

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