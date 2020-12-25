Многие сенаторы сделали прививку от коронавируса, не было ни одного осложнения - Матвиенко

12:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что многие сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты парламента уже привились от коронавируса и никаких осложнений не было.

"Много сенаторов, сотрудников аппарата Совета Федерации уже сделали прививку. Ни одного не было осложнения, никаких побочных действий. Это хороший сигнал дополнительный об эффективности нашей вакцины", - сказала Матвиенко на пресс- конференции в четверг по итогам осенней сессии.