Власти Крыма намерены добиваться выдачи организатора энергоблокады - Аксенов

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крымские власти намерены добиваться выдачи бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова, осужденного за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности РФ, сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.

"Выдачи добиваться будем. Не только по Ислямову, есть персонажи, которые с 2014 года поуезжали на Украину ", - сказал Аксенов.