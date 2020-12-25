Герасимов отмечает усиление провокационной деятельности НАТО у границ РФ

13:30 Источник: Интерфакс

У российских границ усиливается провокационная деятельность Североатлантического альянса, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных атташе.

Он подчеркнул, что также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, дальнейшее наращивание их военного потенциала.