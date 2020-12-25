Поправки в законодательство об иноагентах нужны, чтобы "не потерять страну" - Володин

14:10 Источник: Интерфакс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ужесточение законодательства об иноагентах нужно для защиты государства, в противном случае суверенитет России окажется под угрозой.

"Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным. Если здесь политическое руководство едино, давайте и мы будем с ними. Об этом закон. И уж если там говорить о правах и свободах, этот закон точно их не нарушает, не покушается на эти права и свободы, а защищает интересы государства. Чтобы мы страну не потеряли!" - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Дума рассматривала в первом чтении законопроект (1060950-7) о введении штрафов за распространение информации иноагентами без указания на их статус, а также за несвоевременное предоставление властям информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений.



