Мишустин: врачи и медсёстры в январе получат повышенные выплаты.
14:37 24.12.2020 Источник: REGNUM
В январе 2021 года врачи и медицинские сёстры получат повышенные выплаты. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил, что вчера президент сообщил о решении удвоить специальные выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников.
«Правительством подготовлено соответствующее постановление», — сказал он.
По его словам, врачи и медсёстры получат повышенную специальную выплату уже в январе 2021 года.
«Сейчас на этих людях огромная ответственность. Они оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, и делают это практически круглосуточно», — подчеркнул Мишустин.
НОВОСТИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
- 17:48 25.12.2020
- Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
- 17:15 25.12.2020
- В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
- 17:10 25.12.2020
- СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать