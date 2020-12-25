Два повышения пенсионных выплат на 17% ожидается в ДНР январе и июле 2021 года
15:07 24.12.2020
Пенсии в ДНР с 1 января 2021 года вырастут на 17% и еще на 17% в июле. Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина.
«В целях повышения уровня социальной защиты граждан ДНР, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции ДНР, постановляю увеличить с 1 января 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат, — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте лидера Республики. — Увеличить с 1 июля 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат».
Пенсионному фонду предписывается в этой связи провести перерасчет пенсионных выплат жителям.
Действие документа не распространяется на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков, выплаты которым регулируются другими нормативными документами.ДАН (Донецкое агентство новостей)
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