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НОВОСТИ

Два повышения пенсионных выплат на 17% ожидается в ДНР январе и июле 2021 года

15:07 24.12.2020

Пенсии в ДНР с 1 января 2021 года вырастут на 17% и еще на 17% в июле. Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина.

«В целях повышения уровня социальной защиты граждан ДНР, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции ДНР, постановляю увеличить с 1 января 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат, — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте лидера Республики. — Увеличить с 1 июля 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат».

Пенсионному фонду предписывается в этой связи провести перерасчет пенсионных выплат жителям.

Действие документа не распространяется на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков, выплаты которым регулируются другими нормативными документами.

ДАН (Донецкое агентство новостей)

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