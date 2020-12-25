Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»

15:21 Источник: Lenta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил украинцев в республику на отдых и работу. С таким заявлением он выступил на своей пресс-конференции, передает crimea.sm.news.

Как отметил Аксенов, жители Крыма не считают украинцев врагами, поскольку у каждого есть друзья или родственники в соседней стране. По его словам, на полуострове даже проводили эксперимент, когда человек доставал украинский флаг, но «никто его не избивал».

«Никакой аллергии у крымчан нет вообще. На провокаторов никто не обращает внимания», — подчеркнул глава региона.

При этом он добавил, что в Крыму рады как украинским туристам, так и людям, приезжающим туда жить и работать.