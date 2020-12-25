В Белоруссию вернулся глава католиков Тадеуш Кондрусевич

15:39 Источник: Интерфакс

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Белоруссию, сообщили "Интерфаксу" в Римско-католической церкви республики в четверг.



В РКЦ анонсировали участие Кондрусевича в рождественских службах в четверг-пятницу в Минске.



"Архиепископ Кондрусевич на Божье Рождество будет молиться с верующими в Минске: 24 и 25 декабря он возглавит священнодействие торжественных святых месс в двух минских костелах", - говорится на сайте РКЦ.