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НОВОСТИ

В Белоруссию вернулся глава католиков Тадеуш Кондрусевич

15:39 24.12.2020 Источник: Интерфакс

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Белоруссию, сообщили "Интерфаксу" в Римско-католической церкви республики в четверг.

В РКЦ анонсировали участие Кондрусевича в рождественских службах в четверг-пятницу в Минске.

"Архиепископ Кондрусевич на Божье Рождество будет молиться с верующими в Минске: 24 и 25 декабря он возглавит священнодействие торжественных святых месс в двух минских костелах", - говорится на сайте РКЦ.

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