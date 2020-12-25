В Подмосковье закрыты все городские свалки

15:49

Фото пресс-службы правительства

Московской области

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыт последний из 39 подмосковных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) – «Лесная» в Серпухове.

«Поручение губернатора выполнено, все полигоны закрыты на замок, въезды блокированы, мусорных свалок в Подмосковье больше нет, – сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. – Полигон «Лесная» с 2012 года ежегодно принимал 450 тыс. т бытовых отходов. Теперь весь этот объем будет направляться на современные комплексы по переработке отходов (КПО) «Дон» и «Экоград» и тщательно отсортировываться».

Сейчас в Подмосковье – 9 КПО, до конца года откроют еще два. В 2021 году введут 6 новых комплексов, построенных по самым современным технологиями. Кроме того, в регионе строят 4 завода по термической утилизации мусора. Работа всех этих предприятий в Московской области позволит постепенно достичь одной из главных целей нацпроекта «Экология» – нулевого захоронения отходов.

«Этого события мы ждали на протяжении многих лет. Губернатор сдержал свое слово и услышал наши просьбы. Теперь наша жизнь изменится к лучшему», – сказал староста деревни Дашковка Алексей Воробьёв.

В Московской области реализуется программа реформирования системы обращения с отходами. Она включает в себя, в том числе, и формирование культуры раздельного сбора мусора дома. Благодаря неравнодушным жителям более 2 млн т отходов в этом году отправятся на вторичную переработку, а не попадут в землю.

«Мы опередили другие субъекты РФ, перейдя на новый уровень переработки отходов. Надеюсь, что полигону «Лесная», так же как и «Ядрово», найдут полезное применение, – сказала лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова. – Поручение закрыть все мусорные полигоны выполнено, это хороший подарок подмосковным жителям в канун Нового года».

Теперь полигон «Лесная» ждет рекультивация. За три года эта работа проведена уже на 10 подобных объектах, включая «Кучино». В 2021 году завершится рекультивация полигонов «Царево», «Слизнево» и «Вальцово», в 2022 году – «Съяново», «Часцы», «Каурцево» и «Парфеново».

Напомним, накануне в Подмосковье досрочно закрыли полигон ТКО «Озеры», проработавший 8 лет. Он занимал территорию 7,66 га, в год на захоронение сюда привозили до 30 тысяч т отходов.

«Для местных жителей закрытие полигона – это настоящий праздник. Теперь в наших Озерах экология станет намного чище», – сказала местная жительница Людмила Палепина.