По делу Голунова четверо экс-полицейских в суде вину не признали

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо бывших полицейских, обвиняемых в незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова, не признали в суде свою вину. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Мосгорсуда, где идет слушание дела по существу.

"Вину не признаю в полном объеме", - сказал предполагаемый организатор преступления Игорь Ляховец. Аналогично выразились другие фигуранты дела - Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.