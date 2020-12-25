Глава МИД Турции приедет в Сочи 29 декабря

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 29 декабря с рабочим визитом Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи. Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", - сказала она.