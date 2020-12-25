NORAD: Похоже, что Санта Клаус сделал одну из своих первых остановок в России
16:20 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санта-Клаус сделал в начале своего рождественского путешествия остановку в российском поселке Провидения (Чукотский автономный округ). Об этом в четверг сообщило Командование воздушно- космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), которое уже 65 лет отслеживает перемещения Санты.
"Похоже, что Санта сделал одну из своих первых остановок в поселке Провидения, Россия!" - написали военные в своем специальном аккаунте в "Твиттере", который вместе со специальным сайтом помогает всем желающим отслеживать перемещения Санта-Клауса.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта- Клауса с помощью 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутников, оснащенных инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры NORAD, установленные по всему миру, призваны фиксировать местонахождение Санта-Клауса в течение его "путешествия" по миру.
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