В Россию из Британии поступил для изучения новый штамм коронавируса - МИД РФ

16:17

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, и приступили к работе с ними. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", - сказала Захарова.