ЦИК больше не будет практиковать "голосование на пеньках"

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что в будущем форма голосования на придомовых территориях, которое Центризбирком образно называет "голосованием на пеньках", применяться не будет.

"Несмотря на то, что это действительно положительный опыт, мы решили не применять его в дальнейшем, хотя в законе это есть как дополнительный вид голосования", - заявила она в четверг в интервью каналу "Россия-24". По ее словам, в таком виде голосования "нет необходимости".