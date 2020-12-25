В Аргентину доставлена первая партия вакцины "Спутник V"

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, на борту которого находится первая партия российской вакцины "Спутник V" для Аргентины, приземлился в четверг в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщил в прямом эфире местный телеканал "Тодо нотисиас".