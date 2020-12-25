Решение о применении вакцины "Спутник V" пожилыми людьми может быть вскоре принято

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на лицах старше 60 лет завершены, результаты находятся на изучении у Минздрава РФ. В ближайшие дни может быть принято решение о разрешении применения препарата для пожилых, сообщил в четверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Испытания, в которых участвовала большая выборка населения города Москвы возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены. Сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения. В настоящее время Минздрав рассматривает этот документ, <...> и так как там очень положительные результаты <...>, абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах, то можно в определенной степени утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для вакцинирования населения с 18 лет и без ограничения возраста, я на это очень надеюсь", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вакцине "Спутник V".