Газификацию "до забора" будут проводить без административных барьеров - Минэнерго

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газификация российских регионов будет осуществляться "до забора" потребителя, все административные барьеры при подключении будут устранены, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания общественного совета при Минэнерго.

"Единая программа газификации, вместо разрозненных разноуровневых программ. Газификация будет осуществляться в соответствии с единым планом, "до забора". Также важной составляющей новой концепции является упрощение процесса подключения для гражданина - он сможет воспользоваться "единым окном", получив услугу посредством заключения единого комплексного договора поставки газа", - говорится в тезисах к выступлению министра, предоставленных пресс- службой Минэнерго.