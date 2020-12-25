Собянин: мы надеемся, что ситуация с COVID-19 пойдет на спад, но пока этого не происходит

18:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские власти надеются на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, но пока этого не происходит, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы побили два негативных рекорда по количеству вновь выявленных и по госпитализируемым. <...> К сожалению, приходится констатировать, что пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит", - сказал мэр.