Британия и ЕС достигли соглашения по вопросу о свободной торговле после Brexit - СМИ

18:45 Источник: Интерфакс

Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.

"Сделка заключена (...) Мы вернули контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

"Соглашение является крупнейшей торговой сделкой, подписанной обеими сторонами, которая охватывает торговлю на 668 млрд фунтов стерлингов, согласно данным от 2019 года", - отмечается в заявлении.

Власти Великобритании утверждают, что данная сделка "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, (...) что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", - заявляет Даунинг-стрит.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламенты Великобритании и ЕС.

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