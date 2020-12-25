0
0
943
НОВОСТИ

Британия и ЕС достигли соглашения по вопросу о свободной торговле после Brexit - СМИ

18:45 24.12.2020 Источник: Интерфакс

Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.

"Сделка заключена (...) Мы вернули контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

"Соглашение является крупнейшей торговой сделкой, подписанной обеими сторонами, которая охватывает торговлю на 668 млрд фунтов стерлингов, согласно данным от 2019 года", - отмечается в заявлении.

Власти Великобритании утверждают, что данная сделка "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, (...) что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", - заявляет Даунинг-стрит.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламенты Великобритании и ЕС.

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
60
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
133
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
123
21:35 25.12.2020
После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
0
121
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
193
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
197
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
224
17:48 25.12.2020
Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
0
393
17:15 25.12.2020
В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
0
333
17:10 25.12.2020
СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
0
355

Возврат к списку