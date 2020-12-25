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НОВОСТИ

Собянин объявил 31 декабря выходным днем

18:55 24.12.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал предприятиям и организациям города сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников.

"Президент рекомендовал субъектам России самостоятельно принять решение (о том, чтобы сделать 31 декабря выходным - прим. ТАСС) и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон. Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации, и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24".

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