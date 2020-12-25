В Германии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Германии. Об этом сообщил в четверг портал "Фокус-онлайн" со ссылкой на региональные власти.

Положительный тест сдала женщина, прилетевшая в воскресенье из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на- Майне.