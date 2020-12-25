0
0
881
НОВОСТИ

Мурашко: Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме

19:15 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год в штатном режиме, несмотря на пандемию. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве.

"Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме, - сказал министр. - Практически в этот период было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, пять медицинских центров запущено в этом году, 11 медицинских организаций завершают строительные работы, идет приемка возведенных зданий".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
60
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
133
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
123
21:35 25.12.2020
После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
0
121
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
193
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
197
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
224
17:48 25.12.2020
Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
0
393
17:15 25.12.2020
В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
0
333
17:10 25.12.2020
СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
0
355

Возврат к списку