Мурашко: Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год в штатном режиме, несмотря на пандемию. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве.

"Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме, - сказал министр. - Практически в этот период было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, пять медицинских центров запущено в этом году, 11 медицинских организаций завершают строительные работы, идет приемка возведенных зданий".