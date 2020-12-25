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НОВОСТИ

По сделке с ЕС британский парламент проголосует 30 декабря

19:30 24.12.2020 Источник: Интерфакс

Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Мы продолжим работу в парламенте, где, я надеюсь, 30 декабря пройдет голосование", - заявил Джонсон на пресс-конференции в четверг.

Он также отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность. "Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - добавил премьер.

Ранее в четверг в Лондоне и Брюсселе объявили, что успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

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