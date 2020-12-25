Белоруссия договорилась с "Газпромом" о цене на газ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Встреча глав "Газпрома" и Минэнерго Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге. В ней принял участие также чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.