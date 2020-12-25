Главой Фрязино избран Дмитрий Воробьев
21:09 24.12.2020
Совет депутатов Фрязино Московской области избрал главу городского округа – Дмитрия Воробьева. Кандидат получил большинство голосов «За».
Новый глава округа прокомментировал свое избрание:
«Благодарю Совет депутатов городского округа Фрязино за оказанное доверие и поддержку моей кандидатуры на пост главы. У нас одна цель – сделать муниципалитет лучше, создать максимально благоприятные условия для жизни, труда и отдыха жителей.
Чувствую большую ответственность и в то же время готовность приступить к выполнению важных задач. В первую очередь, необходимо решить многолетние проблемы, волнующие жителей.
Рассчитываю на командную, слаженную работу администрации, совета депутатов, жителей при поддержке со стороны правительства Московской области и нашего губернатора Андрея Воробьева.
У наукограда огромный потенциал. Пришло время воплощать в жизнь перспективные идеи и проекты, необходимые для процветания Фрязино».
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