Главой Фрязино избран Дмитрий Воробьев

21:09

Совет депутатов Фрязино Московской области избрал главу городского округа – Дмитрия Воробьева. Кандидат получил большинство голосов «За».

Новый глава округа прокомментировал свое избрание:

«Благодарю Совет депутатов городского округа Фрязино за оказанное доверие и поддержку моей кандидатуры на пост главы. У нас одна цель – сделать муниципалитет лучше, создать максимально благоприятные условия для жизни, труда и отдыха жителей.

Чувствую большую ответственность и в то же время готовность приступить к выполнению важных задач. В первую очередь, необходимо решить многолетние проблемы, волнующие жителей.

Рассчитываю на командную, слаженную работу администрации, совета депутатов, жителей при поддержке со стороны правительства Московской области и нашего губернатора Андрея Воробьева.

У наукограда огромный потенциал. Пришло время воплощать в жизнь перспективные идеи и проекты, необходимые для процветания Фрязино».