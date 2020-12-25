Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в Россию, так как ВУЗы перешли на "удаленку" - Фальков
21:30 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вузы работают удаленно, поэтому иностранным студентам в настоящее время нет смысла приезжать в РФ, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Треть иностранных студентов в силу разных причин не смогли приехать в Российскую Федерацию. Вузы сегодня перешли на удаленный формат работы. Естественно, приезжать сюда сейчас... ну, это лишено, мне кажется, смысла", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в четверг.
НОВОСТИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
- 17:48 25.12.2020
- Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
- 17:15 25.12.2020
- В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
- 17:10 25.12.2020
- СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать