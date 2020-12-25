Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в Россию, так как ВУЗы перешли на "удаленку" - Фальков

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы работают удаленно, поэтому иностранным студентам в настоящее время нет смысла приезжать в РФ, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Треть иностранных студентов в силу разных причин не смогли приехать в Российскую Федерацию. Вузы сегодня перешли на удаленный формат работы. Естественно, приезжать сюда сейчас... ну, это лишено, мне кажется, смысла", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в четверг.