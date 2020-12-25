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Украина собирается помешать созданию опреснительных станций в Крыму

22:45 24.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Таким образом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал озвученные главой Республики Крым Сергеем Аксеновым планы по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.

"Ранее было заявление <...> по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "Украина-24".

Во вторник Аксенов сообщил, что создание первой в России опреснительной установки начнут в Крыму 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев.

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