0
0
463
НОВОСТИ

В Западной и Средней Сибири синоптики ожидают мороз около -50С

09:00 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстремально холодная погода - до 50 градусов мороза - прогнозируется в Западной и Средней Сибири до конца этого года. Температура будет ниже нормы на 20-24 градуса, что близко к рекордным показателям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить. Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такие показатели близки к рекордным и являются следствием глобального потепления. "Глобальное потепление - это не только высокие температуры. Это еще и большая амплитуда переменчивости", - пояснил метеоролог.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
60
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
133
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
123
21:35 25.12.2020
После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
0
121
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
193
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
197
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
224
17:48 25.12.2020
Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
0
393
17:15 25.12.2020
В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
0
333
17:10 25.12.2020
СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
0
355

Возврат к списку