Люди, привитые от коронавируса, могут стать донорами "антиковидной" плазмы - Гинцбург

09:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, привитые против нового коронавируса, могут стать донорами антиковидной плазмы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19. Об этом ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, они падают со временем", - сказал ученый.