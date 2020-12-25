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Программа испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в этом году выполнена - СМИ

09:04 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2020 году выполнена в полном объеме, осуществлено три успешных пуска с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В уходящем году выполнены три планировавшихся пуска: [два] по морским целям, один по наземной", - напомнил собеседник агентства. По оценке источника, при этом продемонстрирована "поразительная точность, все ракеты попали в "колышек" (так на сленге ракетчиков называется центр изображающего условную цель круга - прим. ТАСС)".

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

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