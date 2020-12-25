Новак назвал цену нефти, которая может быть комфортна для России
09:36 25.12.2020 Источник: Интерфакс
Комфортная цена нефти для России находится в диапазоне $45-55 за баррель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 долларов за баррель - самый оптимальный. Иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - сказал он.
Как сообщалось, добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4% по сравнению с 2019 годом и составит примерно 514 млн тонн.
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