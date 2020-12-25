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Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 25 декабря

10:00 25.12.2020 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 мск пятницы 79 млн 368 тыс. 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 742 тыс. 271, выздоровели более 54 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 650 тыс. 454 инфицированных COVID-19, зафиксировано 329 тыс. 23 летальных исхода, выздоровели более 10 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 146 тыс. 854, число скончавшихся - до 147 тыс. 92, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 423 тыс. 945 заболевших, из них умерли 189 тыс. 982, вылечились более 6,5 млн человек.

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