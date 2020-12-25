Однозначно готовы привиться от COVID-19 13% россиян - опрос
10:30 25.12.2020 Источник: Интерфакс
Готовность пройти вакцинацию от коронавируса уже в ближайшее время проявляют 32% россиян: 13% сограждан или практически каждый восьмой однозначно готовы привиться, 19% респондентов или каждый пятый склоняются к такому решению, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Исследование показало, что в наибольшей мере на вакцинацию настроены россияне в возрасте от 45 лет и старше (43%), при этом 16% респондентов данной возрастной категории однозначно настроены привиться, 27% опрошенных этого возраста с большей долей вероятности сделают себе прививку.
Согласно опросу, российские мужчины в большей мере, чем женщины, готовы пройти вакцинацию уже в ближайшее время - 38% и 25% респондентов соответственно.
В свою очередь, 68% сограждан не считают для себя нужным идти на вакцинацию, однозначно не хотят этого 42% респондентов, склоняются к отказу от прививки 26% участников опроса, отмечают в SuperJob.ru.
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