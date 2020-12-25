Зеленский: Я могу позвонить Путину, он точно со мной пообщается

11:00 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обязательно поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров "нормандского формата" продолжит затягиваться.

"Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним (президентом РФ - ИФ) общаться обязательно", - сказал он в интервью журналу "Фокус", опубликованному в пятницу на сайте издания.

При этом Зеленский отметил, что пока нет предмета для разговора с Путиным. "Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - сказал он.

Кроме того, глава украинского государства считает, что диалог с президентом РФ необходим как в "нормандском формате", так и "тет-а-тет".

"Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же я считаю, что должен быть диалог вроде "нормандского формата", так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не затрагиваем в "нормандском формате" - ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - сказал президент Украины.