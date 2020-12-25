Президент Украины объяснил, почему нельзя выходить из Минских соглашений
11:15 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не может выйти из Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за их привязки к санкциям против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.
"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву - прим. ТАСС). Но лично я бы вышел", - отметил глава государства.
НОВОСТИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
- 17:48 25.12.2020
- Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
- 17:15 25.12.2020
- В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
- 17:10 25.12.2020
- СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать