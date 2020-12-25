Президент Украины объяснил, почему нельзя выходить из Минских соглашений

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может выйти из Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за их привязки к санкциям против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.

"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву - прим. ТАСС). Но лично я бы вышел", - отметил глава государства.