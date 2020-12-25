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В Азербайджане объявлена демобилизация военных, призванных из-за конфликта в Карабахе

11:30 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил с 25 декабря по 15 апреля 2021 года поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных в связи с военными действиями в Карабахе. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на его сайте.

"С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года", - говорится в документе.

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