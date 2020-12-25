Решетников с Совфеде назвал причины роста цен на продукты

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основными причинами роста цен на продукты в России стало снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"В четвертом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины - снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", - отметил министр.